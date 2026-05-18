Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал актом вооружённого вандализма инцидент с посетителем, который прорвался к Большому императорскому трону в Георгиевском зале и сел на него. Нарушителя задержали и передали полиции — у него в обуви был спрятан нож танто. Пиотровский отметил, что подобные случаи осложняют посещение музеев и вынуждают усиливать меры безопасности. Лихачева возмутилась произошедшей ситуацией.

«Вопрос, безусловно, к службе безопасности Эрмитажа: как посетитель попал в зал музея с ножом? Очевидно, что поступок был совершён не от хорошей жизни. В Уголовном кодексе РФ есть соответствующие статьи — за пронос холодного оружия в учреждение культуры и за угрозу его применения. Именно на основании этих норм и выносится наказание. Сегодня безопасность в залах музеев обеспечивают не только смотрители: при входе всех посетителей проверяют с помощью металлодетекторов. Возникает закономерный вопрос: как удалось пропустить нож? В Эрмитаже также установлены специальные аппараты для досмотра сумок — это часть стандартной процедуры контроля», — сказала собеседница НСН.

К слову, за пронос холодного оружия в учреждение культуры и угрозу его применения предусмотрена ответственность вплоть до реального лишения свободы. Наказание зависит от того, как именно использовалось оружие и были ли реальные пострадавшие.

В марте 2025 года другой посетитель Эрмитажа совершил аналогичное нарушение, только он сел на трон магистра Мальтийского ордена XVIII века, принадлежавший императору Павлу I. Он повредил кресло, и музей обратился с иском в суд, потребовав выплатить 847 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

