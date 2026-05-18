Объявлен состав сборной Росси по футболу на товарищеские встречи в мае и июне

В частности, в список голкиперов вошли Денис Адамов, Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев и Александр Максименко. Линия защиты представлена Александром Сильяновым, Евгением Морозовым, Ильеё Вахания, Виктором Мелёхиным, Даниилом Денисовым, Игорем Дивеевым, Максимом Осипенко, Кириллом Даниловым, Данилом Круговым и Мингияном Бевеевым.

Из полузащитников были выбраны Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Амир Ибрагимов, Антон и Алексей Миранчуки, Максим Глушенков, Максим Петров, Лечи Садулаев, Никита Кривцов и Александр Головин. В список нападающих попали Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьёв и Георгий Мелкадзе.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что сборная России 28 мая сыграет с командой Египта. Затем 5 июня состоится игра против национальной команды Буркина-Фасо, а 9 июня - матч со сборной Тринидада и Тобаго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

