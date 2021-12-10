СМИ: Меркель намерена написать автобиографическую книгу

По её словам, в своей книге политик хотела бы отказаться от рассказа о своей жизни, а вместо этого затронуть такие темы, как финансовый и миграционный кризисы, а также пандемия коронавируса.

«Меркель хотела бы объяснить основные политические решения своими словами и опираясь на собственный жизненный путьм, - отметила Бауманн.

Советник уточнила, что будет помогать бывшему канцлеру в создании книги, на написание которой потребуется два-три года.

Ранее президент России Владимир Путин направил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением деятельности на посту канцлера ФРГ, и выразил ей искреннюю признательность за готовность к взаимоуважительному диалогу, а также поблагодарил за плодотворное сотрудничество.

