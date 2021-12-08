Путин обратился к Меркель на «ты»

Президент России Владимир Путин направил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением деятельности на посту канцлера ФРГ, сообщает пресс-служба Кремля.

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В тексте послания российский лидер выразил ей искреннюю признательность за готовность к взаимоуважительному диалогу, а также поблагодарил за плодотворное сотрудничество.

«За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», – подчеркнул Путин.

Также президент России заверил Меркель, что их дружеское общение будет продолжено.

Ранее и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель торжественно проводили с поста председателя правительства, церемония прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ГерманияРоссияАнгела МеркельВладимир Путин
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