СМИ: Меморандум Украины включает пункт о перемирии на суше, море и в воздухе

Собеседник американской газеты отметил, что контроль за соблюдением перемирия Киев предлагает передать «международным партнёрам».

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев передал Вашингтону список из 22 условий, которые он охарактеризовал как «довольно хорошие» и «разумные».

Также Келлог отметил, что прежде чем переходить к мирным переговорам, РФ и Украине необходимо добиться договориться о огня, сообщает «Свободная пресса».

