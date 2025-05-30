СМИ: Меморандум Украины включает пункт о перемирии на суше, море и в воздухе
Украинский меморандум включает пункт об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море. Об этом со сслыкой на источник из числа должностных лиц Украины сообщает The New York Times.
Собеседник американской газеты отметил, что контроль за соблюдением перемирия Киев предлагает передать «международным партнёрам».
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев передал Вашингтону список из 22 условий, которые он охарактеризовал как «довольно хорошие» и «разумные».
Также Келлог отметил, что прежде чем переходить к мирным переговорам, РФ и Украине необходимо добиться договориться о огня, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила, что посредников на переговорах в Стамбуле не будет
- Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения с США о сокращении пошлин
- СМИ: Жители Эстонии массово отправились за покупками в Россию из-за низких цен
- В Госдуме объяснили решение Европы снять ограничения для ВСУ
- СМИ: Меморандум Украины включает пункт о перемирии на суше, море и в воздухе
- Мурашко: В РФ С шести лет будут проверять репродуктивное здоровье детей
- Россиянам объяснили, как определить натуральность хлеба
- «Негласный посол»: Зачем вдова Синдзо Абэ приезжала к Путину
- В Кремле поддержали идею создания национального мессенджера
- В Кремле допустили трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru