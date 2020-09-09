СМИ: Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Член Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

А ранее исполнительный секретарь КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов заявил о намерении властей вывезти Колесникову из страны для деэскалации обстановки. Об этом сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что соответствующее предложение от правоохранителей он получил после задержания. По его словам, они объяснили это необходимостью стабилизации обстановки в стране.