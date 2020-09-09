СМИ: Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Член Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

А ранее исполнительный секретарь КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов заявил о намерении властей вывезти Колесникову из страны для деэскалации обстановки. Об этом сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что соответствующее предложение от правоохранителей он получил после задержания. По его словам, они объяснили это необходимостью стабилизации обстановки в стране.

Десятки участников акции в поддержку Колесниковой задержаны в Минске

Ранее в понедельник сообщалось, что неизвестные в масках увезли Колесникову на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родственники обратились в милицию для ее розыска.

Накануне вечером стало известно, что после задержания Мария Колесникова содержится в расположении погранотряда в Гомельской области. Об этом сообщили в штабе экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико, сообщает Интерфакс.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияПротестыБелоруссия
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