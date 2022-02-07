СМИ: Макрон вылетел на встречу с Путиным с небольшим опозданием

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Россию позже запланированного времени, сообщает телеканал BFMTV.

Макрон: При отказе от диалога с Россией невозможно урегулировать ни один конфликт

По информации канала, президентский самолёт вылетел в Москву с небольшим опозданием «на 30-45 минут».

После встречи с президентом России Владимиром Путиным французский лидер 8 февраля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, на встрече в Кремле Путин и Макрон планируют обсудить много тем, в том числе вопросы гарантий безопасности для России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРоссияФранцияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры