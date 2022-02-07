СМИ: Макрон вылетел на встречу с Путиным с небольшим опозданием
Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Россию позже запланированного времени, сообщает телеканал BFMTV.
По информации канала, президентский самолёт вылетел в Москву с небольшим опозданием «на 30-45 минут».
После встречи с президентом России Владимиром Путиным французский лидер 8 февраля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, на встрече в Кремле Путин и Макрон планируют обсудить много тем, в том числе вопросы гарантий безопасности для России.
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