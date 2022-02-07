Путин встретится в Кремле с Макроном
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.
Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств планируют обсудить много тем. В частности, Путин и Макрон затронут вопросы гарантий безопасности для России.
Кроме того, темой беседы лидеров двух стран может стать внутриукраинский кризис.
В окружении Макрона сообщали, что переговоры президентов состоятся во второй половине дня, ограничений по времени встречи предварительно не установлено.
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