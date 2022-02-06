Макрон: При отказе от диалога с Россией невозможно урегулировать ни один конфликт

«Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт», — сказал Макрон.

По мнению французского лидера, при таком положении дел стороны предоставляют возможность другим говорить от своего имени, поэтому не в состоянии содействовать коллективной безопасности.

Главной темой предстоящих переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве станет ситуация вокруг Украины. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Главы государств лично не общались более двух лет, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что Макрон приедет в Россию с визитом 7 февраля, на Украину - 8 февраля.

