Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи

Инцидент произошёл в муниципалитете Сержи. На видео, которое показал телеканал, видно, что в момент, когда французский лидер находился в центре большой толпы, в него полетели несколько помидоров. Охрана Макрона быстро раскрыла над его головой зонтик, после чего трансляция прервалась.

Ранее суд во Франции приговорил к четырём месяцам тюремного заключения Дамьена Тареля, который дал Макрону пощёчину во время его визита в департамент Дром, сообщает RT.

