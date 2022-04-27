Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи

Несколько помидоров кинули в президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в регион Иль-де-Франс, сообщает телеканал BFMTV.

Макрон победил на президентских выборах во Франции с 58,55% голосов

Инцидент произошёл в муниципалитете Сержи. На видео, которое показал телеканал, видно, что в момент, когда французский лидер находился в центре большой толпы, в него полетели несколько помидоров. Охрана Макрона быстро раскрыла над его головой зонтик, после чего трансляция прервалась.

Ранее суд во Франции приговорил к четырём месяцам тюремного заключения Дамьена Тареля, который дал Макрону пощёчину во время его визита в департамент Дром, сообщает RT.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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