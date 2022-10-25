СМИ: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и патриарху Кириллу насчёт Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с просьбой к Папе Римского Франциску позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы способствовать разрешению кризиса на Украине. Об этом сообщает журнал Le Point по итогам аудиенции французского лидера у понтифика, которая состоялась накануне.

Как уточняет издание, президент пятой республики также попросил Папу связаться по этой теме с президентом США Джо Байденом.

Аудиенция 24 октября стала уже третьей встречей Франциска с Макроном. Среди прочего, они обменялись подарками. Понтифик вручил президенту Франции папские документы и бронзовую медаль с изображением Святого Петра. Макрон преподнес редкое издание произведения германского философа Иммануила Канта «К вечному миру».