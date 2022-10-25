СМИ: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и патриарху Кириллу насчёт Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с просьбой к Папе Римского Франциску позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы способствовать разрешению кризиса на Украине. Об этом сообщает журнал Le Point по итогам аудиенции французского лидера у понтифика, которая состоялась накануне.

Как уточняет издание, президент пятой республики также попросил Папу связаться по этой теме с президентом США Джо Байденом.

Аудиенция 24 октября стала уже третьей встречей Франциска с Макроном. Среди прочего, они обменялись подарками. Понтифик вручил президенту Франции папские документы и бронзовую медаль с изображением Святого Петра. Макрон преподнес редкое издание произведения германского философа Иммануила Канта «К вечному миру».

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Эмманюэль Макрон также провёл беседы с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе визита в Рим французский лидер также встретился с новым главой правительства Италии Джорджей Мелони. Она стала первой женщиной на этом посту в стране.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях президент Франции дал понять, что Евросоюз не будут применять ядерное оружие, если Россия использует этот вид вооружений на Украине.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаПапа РимскийМакрон
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