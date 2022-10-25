СМИ: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и патриарху Кириллу насчёт Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с просьбой к Папе Римского Франциску позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы способствовать разрешению кризиса на Украине. Об этом сообщает журнал Le Point по итогам аудиенции французского лидера у понтифика, которая состоялась накануне.
Как уточняет издание, президент пятой республики также попросил Папу связаться по этой теме с президентом США Джо Байденом.
Аудиенция 24 октября стала уже третьей встречей Франциска с Макроном. Среди прочего, они обменялись подарками. Понтифик вручил президенту Франции папские документы и бронзовую медаль с изображением Святого Петра. Макрон преподнес редкое издание произведения германского философа Иммануила Канта «К вечному миру».
Эмманюэль Макрон также провёл беседы с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе визита в Рим французский лидер также встретился с новым главой правительства Италии Джорджей Мелони. Она стала первой женщиной на этом посту в стране.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях президент Франции дал понять, что Евросоюз не будут применять ядерное оружие, если Россия использует этот вид вооружений на Украине.
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