СМИ: Макрон пока не спланировал свой визит в Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон на данный момент не принял решение о точной дате визита в Киев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя президентской администрации.

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Согласно источнику, Макрон посетит Украину в «подходящий момент». Прорабатываются разные варианты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены посетить Киев 16 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияУкраинаКиевЭммануэль Макрон
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