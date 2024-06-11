СМИ: Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки

Один из приближенных Макрона отметил, что отставка президента «не является табу». Указывается, что сегодня нужно «рассматривать все сценарии». По данным источника, Макрон готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока.

Радиостанция утверждает, что подобный сценарий «крайних мер» сам Макрон обсуждал в последние недели с одним из своих собеседников. При этом подчеркивается, что отставка не является предпочтительным вариантом для главы государства, хотя ее перспектива должна служить в этой кампании для «драматизации предстоящих выборов».

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН отметила, что досрочные выборы в Национальное собрание Франции дадут Макрону и правящему большинству провести проевропейскую агитацию и активную избирательную кампанию, передает «Радиоточка НСН».

