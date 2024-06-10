Матвиенко назвала Макрона и Шольца несостоятельными после выборов в Европарламент
Поражение президента Франции Эммануэля Макрона и главы Германии Олафа Шольца на общеевропейских парламентских выборах показывает их несостоятельность как политиков. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко у себя в Telegram-канале.
Матвиенко подчеркнула, что проигрыш партий Шольца и Макрона подтверждает их несостоятельность «и как национальных, и как европейских политиков». Она добавила, что это заслуженный результат, так как оба лидера много лет игнорировали реальные запросы своих граждан.
Глава Совфеда назвала такую ситуацию «опасным вирусом нелегитимности», который распространяется по всей Европе.
Ранее стало известно, что партия президента Франции в ходе выборов в Европарламент набрала 15,2% голосов, в отличие от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая набрала 32%. В свою очередь в Германии социал-демократы канцлера ФРГ Шольца показали худший результат за всю свою историю — 14%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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