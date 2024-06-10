«Проевропейская агитация»: Что принесут Макрону досрочные выборы в Нацсобрание
Президент Франции Макрон хочет попытаться убедить французов в избранной им позиции и курсе, отметила в эфире НСН профессор Евгения Обичкина.
Досрочные выборы в Национальное собрание Франции дадут возможность французскому лидеру Эммануэлю Макрону и правящему большинству провести проевропейскую агитацию и активную избирательную кампанию, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.
Ранее Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил Национальное собрание и объявил внеочередные выборы. Они запланированы на 30 июня и 7 июля. На выборах в ЕП лидирует Жордан Барделла, молодой председатель крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Обичкина назвала преимущества, которые получит правящее большинство вместе с досрочными выборами.
«Досрочные выборы дают возможность проводить очень активную избирательную кампанию и еще раз поставить вопрос о доверии тому курсу, который проводит Макрон. Это курс на усиление Европы, на атлантизацию и, соответственно, укрепление суверенитета Франции через укрепление Европы. Курсу Макрона противодействуют очень серьезные силы, они завоевали серьезные позиции сегодня у избирателей. Больше 40% проголосовали за партии крайне правого толка антиевропейские, плюс достаточное количество голосов за крайне левых, «Непокоренную Францию», они тоже евроскептически настроены. Плюс всевозможные крестьянские партии, которые тоже настроены евроскептически. Общая французская политическая дискуссия вокруг парламентских выборов должна позволить правящему большинству развернуть свою проевропейскую агитацию», – сказала Обичкина.
Она отметила, что Макрон хочет попытаться убедить французов в избранной им позиции и курсе.
«В традициях Пятой республики проводить общенациональные консультации всякий раз, когда кажется, что общенациональное согласие по важнейшим вопросам, особенно если это несогласие с линией президента, подвергается сомнению избирателями. А европейские выборы продемонстрировали именно это. Необходима очень мощная общенациональная консультация для того, чтобы подтвердить или опровергнуть избранную линию. Макрон тем самым демонстрирует, что он прислушивается к избирателям и понимает, что необходимо выслушать всех недовольных. Это такая форма диалога. Он хочет попытаться убедить французов в избранной позиции», – добавила собеседница НСН.
На избирательные участки во Франции пришло 52,5% избирателей. Такой высокий уровень участия на европейских выборах не наблюдался в государстве с 1994 года. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%, передает «Радиоточка НСН».
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