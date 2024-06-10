«Проевропейская агитация»: Что принесут Макрону досрочные выборы в Нацсобрание

Досрочные выборы в Национальное собрание Франции дадут возможность французскому лидеру Эммануэлю Макрону и правящему большинству провести проевропейскую агитацию и активную избирательную кампанию, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.

Ранее Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил Национальное собрание и объявил внеочередные выборы. Они запланированы на 30 июня и 7 июля. На выборах в ЕП лидирует Жордан Барделла, молодой председатель крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Обичкина назвала преимущества, которые получит правящее большинство вместе с досрочными выборами.