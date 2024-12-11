СМИ: Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польскими властями план европейской миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Польское издание уточняет, что с этой целью французский лидер прибудет в Польшу 12 декабря. В частности, Макрон намерен обсудить с Варшавой её готовность отправить на Украину миротворцев - в рамках возможного соглашения.
«Суть французского предложения — миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию в будущем», - говорится в публикации.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Макрон прибудет в Варшаву 12 декабря, с целью рассказать об итогах встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru