Песков назвал условие для размещения миротворцев в зоне конфликта на Украине
Размещение миротворцев в зоне любого конфликта возможно только с согласия сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков.
Отвечая на вопрос о том, допускает ли Россия размещение каких-либо миротворческих сил на Украине, он указал, что есть более глубокие вопросы, например, устранение исходных причин конфликта.
«Для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. И здесь всё гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», - отметил представитель Кремля.
Песков также добавил, что у России есть «абсолютно чёткие параметры, необходимые для урегулирования» российско-украинского конфликта.
Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон выступил с предложением использовать европейский миротворческий контингент при мирном урегулировании на Украине, сообщает RT.
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