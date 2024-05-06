СМИ: Макрон хочет убедить Си использовать рычаги давления на РФ по Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон попытается убедить председателя КНР Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Россию, чтобы приблизить окончание украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Чиновник, осведомленный о подготовке встречи, заявил, что Макрон поднимет вопрос о компаниях Китая, якобы поставляющих в РФ продукцию, помогающую ей продолжать конфликт. Согласно данным, Макрон также призовет Си Цзиньпина поддерживать диалог с Киевом.
При этом в Елисейском дворце отметили, что дипломатические усилия по поддержке Украины и созданию давления на РФ являются важнейшим приоритетом во Франции, добавляется в материале.
Ранее Си Цзиньпин сообщил изданию Le Figaro, что собирается поучаствовать в урегулировании ситуации вокруг Украины с Францией и другими представителями мирового сообщества. Глава государства выразил надежду, что в Европу в ближайшем будущем вернутся мир и стабильность, передает «Радиоточка НСН».
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