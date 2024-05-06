СМИ: Макрон хочет убедить Си использовать рычаги давления на РФ по Украине

Чиновник, осведомленный о подготовке встречи, заявил, что Макрон поднимет вопрос о компаниях Китая, якобы поставляющих в РФ продукцию, помогающую ей продолжать конфликт. Согласно данным, Макрон также призовет Си Цзиньпина поддерживать диалог с Киевом.

При этом в Елисейском дворце отметили, что дипломатические усилия по поддержке Украины и созданию давления на РФ являются важнейшим приоритетом во Франции, добавляется в материале.

Ранее Си Цзиньпин сообщил изданию Le Figaro, что собирается поучаствовать в урегулировании ситуации вокруг Украины с Францией и другими представителями мирового сообщества. Глава государства выразил надежду, что в Европу в ближайшем будущем вернутся мир и стабильность, передает «Радиоточка НСН».

