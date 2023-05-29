СМИ: Лукашенко восхитился Набиуллиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил восхищение главе российского ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, глава ЦБ в условиях санкций быстро разобралась с валютными проблемами и экономическими вопросами России.
Набиуллина в настоящее время находится в Белоруссии. На встрече с белорусским лидером председатель Банка России уже обсудила возможность создания единой валюты для России и Белоруссии.
Лукашенко считает, что введение единой валюты для Белоруссии и России — вопрос «не сегодняшнего дня», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru