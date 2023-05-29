СМИ: Лукашенко восхитился Набиуллиной

По его словам, глава ЦБ в условиях санкций быстро разобралась с валютными проблемами и экономическими вопросами России.



Набиуллина в настоящее время находится в Белоруссии. На встрече с белорусским лидером председатель Банка России уже обсудила возможность создания единой валюты для России и Белоруссии.



Лукашенко считает, что введение единой валюты для Белоруссии и России — вопрос «не сегодняшнего дня», передает «Радиоточка НСН».

