СМИ: Лукашенко восхитился Набиуллиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил восхищение главе российского ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщает телеканал «Звезда».

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По его словам, глава ЦБ в условиях санкций быстро разобралась с валютными проблемами и экономическими вопросами России.

Набиуллина в настоящее время находится в Белоруссии. На встрече с белорусским лидером председатель Банка России уже обсудила возможность создания единой валюты для России и Белоруссии.

Лукашенко считает, что введение единой валюты для Белоруссии и России — вопрос «не сегодняшнего дня», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПереговорыЭльвира НабиуллинаАлександр Лукашенко

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