Лукашенко: Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня

Введение единой валюты для Белоруссии и России — вопрос «не сегодняшнего дня», считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом политик заявил в ходе встречи с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

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Слова Лукашенко приводит БЕЛТА. Президент республики напомнил, что Центробанки Белоруссии и РФ работают в рамках Межбанковского валютного совета.

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным]», — обратился Лукашенко к Набиуллиной.

Политик заметил, что «некоторые патриотично настроенные» люди в обеих странах нередко поднимают этот вопрос.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ВалютаБелоруссияВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаАлександр Лукашенко

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