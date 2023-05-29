Лукашенко: Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня

Слова Лукашенко приводит БЕЛТА. Президент республики напомнил, что Центробанки Белоруссии и РФ работают в рамках Межбанковского валютного совета.

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным]», — обратился Лукашенко к Набиуллиной.

Политик заметил, что «некоторые патриотично настроенные» люди в обеих странах нередко поднимают этот вопрос.

