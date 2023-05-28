Лукашенко призвал желающих иметь ядерное оружие вступать в Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желающие обладать ядерным оружием страны могут присоединиться к Союзному государству. Такое мнение глава государства высказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.

«Тогда будет ядерное оружие на всех. Мы стратегически должны понимать, что у нас есть уникальный шанс объединиться», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко 25 мая сообщил о начале перемещения тактического ядерного оружия РФ по территории Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ядерное ОружиеАлександр ЛукашенкоСоюзное государство

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