СМИ: Литва отказалась впускать уехавших из России мужчин
Литва не должна принимать россиян, эмигрирующих из страны из-за нежелания попасть под мобилизацию. Об этом сообщила испанская газета El Mundo со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.
Шимоните заявила, что столь небольшие государства, как Латвия, не могут предоставить убежище сотням тысяч дезертиров, уклоняющихся от участия в военном конфликте.
По мнению премьер-министра Литвы, нынешние дезертиры поддерживали СВО России на Украине, когда они видели спецоперацию только через экран телевизора. При этом Шимоните отметила, что Литва приветствовала россиян, уехавших из страны в силу своей политической или гражданской позиции.
Ранее Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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