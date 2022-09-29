Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Верхняя палата парламент Польши приняла резолюцию, которая призывает ЕС прекратить выдачу виз россиянам, передает РИА Новости.
Отмечается, что в резолюции речь идет об осуждении референдумов, которые состоялись в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Сообщается, что за резолюцию проголосовали 434 депутата из 436.
Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд в эти страны граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, которые были выданы в других странах Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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