Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Верхняя палата парламент Польши приняла резолюцию, которая призывает ЕС прекратить выдачу виз россиянам, передает РИА Новости.

Отмечается, что в резолюции речь идет об осуждении референдумов, которые состоялись в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Финляндия подтвердила закрытие границ для туристов из России

Сообщается, что за резолюцию проголосовали 434 депутата из 436.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд в эти страны граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, которые были выданы в других странах Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизаЕвросоюзПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры