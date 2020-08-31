СМИ: Литва, Латвия и Эстония введут санкции против Лукашенко
Литва, Латвия и Эстония введут в понедельник санкции против 30 белорусских чиновников, включая президента страны Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на президенты Литвы Гитанаса Науседу.
По данным агентства, попавшим в список чиновникам будет запрещен въезд на территорию этих трех стран. По словам литовского президента, эти санкции - лишь первый шаг.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- «Газпром» обжаловал решение антимонопольной службы Польши
- Уходящий Абе позвонил Путину насчёт Курил
- Сроки сдачи жилья в России сдвинулись на месяцы
- Лукашенко против возврата к конституции в редакции 1994 года
- Глава Минэнерго Новак вылечился от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru