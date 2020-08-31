СМИ: Литва, Латвия и Эстония введут санкции против Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония введут в понедельник санкции против 30 белорусских чиновников, включая президента страны Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на президенты Литвы Гитанаса Науседу.

В России не поверили угрозам Лукашенко перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

По данным агентства, попавшим в список чиновникам будет запрещен въезд на территорию этих трех стран. По словам литовского президента, эти санкции - лишь первый шаг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры