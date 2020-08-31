СМИ: Литва, Латвия и Эстония введут санкции против Лукашенко

По данным агентства, попавшим в список чиновникам будет запрещен въезд на территорию этих трех стран. По словам литовского президента, эти санкции - лишь первый шаг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.



