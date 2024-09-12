СМИ: Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента в 2027 году
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах главы государства 2027 года. Соответствующие данные следуют из опроса Ifop для радиостанции Sud Radio и издания Figaro Magazine.
Отмечается, что за Ле Пен в первом туре готовы проголосовать 34%-35% респондентов. Указывается, что она значительно опережает левых, а ее главными конкурентами являются бывшие премьер-министры президента Франции Эммануэля Макрона: Габриэль Атталь и Эдуар Филипп.
Опрос проводился онлайн с 6 по 9 сентября. В нем участвовали 1204 человека, погрешность не указана.
Ранее французский эксперт-политолог Ирина Шазот в разговоре с НСН заявила, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» проиграла во втором туре парламентских выборов во Франции из-за своей плохой репутации, передает «Радиоточка НСН».
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