СМИ: Во Франции начали расследование против Ле Пен из-за финансирования кампании
Расследование из-за подозрения в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году начали в отношении лидера парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на источники.
По данным телеканала, разбирательство ведет прокуратура Парижа. Причиной расследования стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию, проверяющей законность возмещения средств за расходы кандидатов на выборах. Орган передал в прокуратуру несколько заявлений, касающихся ряда кандидатов на выборах президента Франции в 2022-м, однако расследование было начато только в отношении Ле Пен.
BFMTV отмечает, что дело касается проблемы с «источниками финансирования» кампании. При этом в 2023 году между комиссией и кандидатом от партии Ле Пен возникал спор о 300 тысячах евро, потраченных на аренду рекламного пространства на 12 автобусах в рамках агитационной кампании.
Между тем партия «Национальное объединение» потерпела поражение на парламентских выборах во Франции, победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт», пишет RT.
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