«Плохая репутация»: Названы причины проигрыша партии Марин Ле Пен на выборах
Во Франции есть очень большой запрос на справедливое распределение ресурсов, именно с этим и связана победа левых, отметила в эфире НСН Ирина Шазот.
Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» проиграла во втором туре парламентских выборов во Франции из-за своей плохой репутации, заявила французский эксперт-политолог Ирина Шазот в разговоре с НСН.
Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Нацсобрании, что осложнит формирование нового правительства. Шазот не считает победу левых неожиданной.
«Была ли победа левых неожиданной? Скорее нет, чем да. Во Франции сейчас есть очень большой запрос на справедливое распределение ресурсов… С этим связана победа левых. Также поражение правых связано с тем, что до сих пор эта партия считается той, которая ведет свое существование от коллаборационистов, которые существовали во время Второй мировой войны. Соответственно, у нее очень плохая репутация. Именно этим воспользовался Макрон в предыдущий свой срок для того, чтобы выиграть заново свое президентское место. Думаю, что здесь был точно такой же расчет на то, что консерваторы, нооцентристы и левые партии призовут своих избирателей голосовать против Марин Ле Пен», - сказала Шазот.
Она отметила, что «Национальное объединение» нуждается в реформировании, чтобы отойти от «слишком ультраправых идей».
«Невозможно сказать, были ли какие-то ошибки у Марин Ле Пен. Но партия проигрывает на своей плохой репутации, ее нужно полностью реформатировать, чтобы у нее не было либо связей, либо людей, которые выдвигают слишком ультраправые идеи. Также не должно быть напоминаний о том, что они как-либо относятся к коллаборационистам», - добавила собеседница НСН.
Ранее ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с НСН отметил, что партия «Национальное объединение» после выборов в парламент Франции сможет повлиять на снижение агрессии Макрона в части отправки войск на Украину, передает «Радиоточка НСН».
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