«Плохая репутация»: Названы причины проигрыша партии Марин Ле Пен на выборах

СК возбудил дело после гибели четырех человек на очистных сооружениях в Балаково ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду Более 60 улиц Краснодара остались без света из-за аварий на сетях В Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек «Гадкий я 4» собрал $223 млн и стал лидером проката в минувший уикенд