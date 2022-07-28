СМИ: Латвия продолжает закупать российский газ через посредника

Латвийский оператор газотранспортной системы Latvijas gaze продолжает импортировать российский газ через посредника. Об этом сообщает портал Delfi, передает ТАСС.

Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил информацию о закупке газа из РФ через другого поставщика. Он также сообщил, что оплата происходит не в рублях, а в евро.

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Калвитис не стал разглашать подробности нового поставщика, назвав это коммерческой тайной.

Ранее сейм Литвы принял поправки к Закону о природном газе, согласно которым официально запрещается импорт российского природного газа.





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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазЛатвия
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