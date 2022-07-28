Посол РФ заявила о готовности поставок газа в Болгарию

Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при изъявлении соответствующего желания Софии. Такое заявление сделала посол России Элеонора Митрофанова, передает РИА Новости.

По ее словам, контракт «Газпрома» действителен и поставки начнутся, как только Болгария начнет платить по схеме, предложенной компанией.

Она добавила, что в Москве надеются, что в этом вопросе возобладает прагматизм.





