Посол РФ заявила о готовности поставок газа в Болгарию
28 июля 202220:31
Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при изъявлении соответствующего желания Софии. Такое заявление сделала посол России Элеонора Митрофанова, передает РИА Новости.
По ее словам, контракт «Газпрома» действителен и поставки начнутся, как только Болгария начнет платить по схеме, предложенной компанией.
Она добавила, что в Москве надеются, что в этом вопросе возобладает прагматизм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Украина попросила отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»
- ООН призывает КНДР к переговорам о мирной денуклеаризации
- Транзит в Калининград может быть остановлен из-за проблем с литовским банком
- Посол РФ заявила о готовности поставок газа в Болгарию
- H&M объявила о возобновлении работы магазинов в Белоруссии
- ФСБ может проверить поездки Кудрина в Израиль
- Стивен Кинг и Джоан Роулинг стали самыми издаваемыми авторами в РФ
- Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки
- Курс биткоина показал рост на 10%
- Reuters: Байден созвонился с Си Цзиньпином
28 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru