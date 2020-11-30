Депутат в шоке. Сергей Зверев задумался об участии в выборах в Госдуму
Российский стилист Сергей Зверев заявил, что множество людей призывают его стать депутатом Госдумы от Бурятии, сообщают «Известия».
В видеообращении на своей странице в Instagram шоумен отметил, что ему поступает масса предложений стать депутатом. По словам Зверева, пишут ему обычные люди и не только из Бурятии. «Я стал задумываться», - рассказал Зверев.
Многие подписчики стилиста не сомневаются, что его изберут и желают ему удачи.
Ранее Сергей Зверев выступил против строительства завода на озере Байкал, устроив одиночный пикет у стен Кремля. За это Тверской суд Москвы оштрафовал шоумена на 15 тысяч рублей, однако позже сумма была снижена на 5 тысяч рублей.
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