Партию пенсионеров назвали главной опасностью для «Справедливой России»
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, почему не считает объединение эсеров с непарламентскими партиями удачной идеей.
«Справедливую Россию» (СР) к выборам в Госдуму могут объединить с четырьмя непарламентскими партиями, пишут СМИ. По имеющимся данным, администрация президента рассматривает вариант объединения СР с Партией пенсионеров за справедливость, «Родиной», «За правду» и «Патриотами России».
Ранее политологи прогнозировали, что объединение с малыми партиями станет для СР единственным шансом для попадания в новый созыв Госдумы.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, почему не считает объединение эсеров с непарламентскими партиями удачной идеей.
«Я оцениваю шансы прохождения «Справедливой России» без объединения с какими-то другими проектами в 90%. Главный риск для СР – это Партия пенсионеров за справедливость, которая сегодня за счет говорящего названия набирает порядка 4% по опросам ВЦИОМ. Но если речь идет об объединении, и в нем не будет говорящего слова «пенсионеры», то его плюсы резко снижаются. Такой сценарий гипотетически возможен, но нужно очень четко выбирать, как и зачем это делать. И я думаю, внутри «Справедливой России» очень серьезное сопротивление такого рода объединению, потому что если включать в партию новых игроков, то с ними надо делиться мандатами. Возрасти количество мандатов может только, если будет Партия пенсионеров, как наибольший спойлер эсеров. Тогда шансы несколько возрастут. Вопрос, сколько за это надо будет доплатить в мандатах для других участников коалиции», - сказал политтехнолог.
Ранее Евгений Минченко в эфире НСН объяснил, почему сейчас преждевременно рассуждать о том, кто может возглавить после выборов фракцию ЕР.
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