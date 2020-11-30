Партию пенсионеров назвали главной опасностью для «Справедливой России»

«Справедливую Россию» (СР) к выборам в Госдуму могут объединить с четырьмя непарламентскими партиями, пишут СМИ. По имеющимся данным, администрация президента рассматривает вариант объединения СР с Партией пенсионеров за справедливость, «Родиной», «За правду» и «Патриотами России».

Ранее политологи прогнозировали, что объединение с малыми партиями станет для СР единственным шансом для попадания в новый созыв Госдумы.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, почему не считает объединение эсеров с непарламентскими партиями удачной идеей.