«Ротация и премии»: Названы главные цели KPI для губернаторов

«KPI утверждены, в настоящий момент действуют те, которые есть, пока их не меняли. Возможно, что как раз исходя из смены конъюнктуры рынка и внутренней политики, изменят методику расчета. Конечно, губернаторы не виноваты в том, что на Россию наложены западные санкции. С другой стороны, параметры оценки работы губернатора никуда не идут, это такой фактор, который был введен для их ротации или премирования в мирные времена. По сути, сам KPI не то, чтобы не нужен, но считается, скорее, по инерции. Но если вспомнить прошлый год, когда губернаторы решили, что главным KPI для них будет мобилизация, потом Путин приехал на Алтай и сказал, что одной из главных задач губернаторов является привлечение инвестиций. Речь идет о том, что в Кремле в ручном режиме наблюдают за регионами. Скорее всего будут просто пристально следить за тем, как тот или иной губернатор делал все возможное для восстановления региональной экономики», - сказал Гращенков.

Ранее, в феврале 2021 года, президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов. Перечень включает 20 показателей. Среди них - доверие к власти, уровень которого определяется в том числе с помощью оценки общественного мнения о достижении в регионе национальных целей развития. В числе других показателей - численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни и уровень бедности.

При оценке работы губернаторов также учитываться качество городской среды, объем жилищного строительства и количество семей, улучшивших жилищные условия. Среди других критериев - состояние дорожной сети, темпы роста среднемесячной зарплаты, среднедушевого дохода, объема инвестиций в основной капитал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

