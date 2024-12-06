СМИ: Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов
Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Победу на них одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. О решении суда сообщили G4media и Euronews.
По их данным решение судьи приняли сегодня, а его обоснование будет опубликовано позже в «Официальном вестнике Румынии».
Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Джорджеску получил 22,95%. Второе место и право бороться с ним во втором туре получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Второй тур должен был пройти 8 декабря.
Ласкони прозападный политик, она призвала не допустить смены политического курса страны. Джорджеску западные СМИ, напротив, называют «пророссийским» кандидатом. Ранее он сообщил, что в случае победы на выборах отказаться от поддержки Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru