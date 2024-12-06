СМИ: Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Джорджеску получил 22,95%. Второе место и право бороться с ним во втором туре получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Второй тур должен был пройти 8 декабря.

Ласкони прозападный политик, она призвала не допустить смены политического курса страны. Джорджеску западные СМИ, напротив, называют «пророссийским» кандидатом. Ранее он сообщил, что в случае победы на выборах отказаться от поддержки Украины.



