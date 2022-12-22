СМИ: Конгресс США приостановил продвижение в сенате обещанной Киеву помощи

Голосование о предоставлении Киеву помощи в рамках общего пакета расходов на $1,7 трлн должно было состояться поздно вечером, пишет RT. Однако его отложили после того, как демократы отклонили предложение республиканца Майка Ли о поправке, требующей дополнительного финансирования для соблюдения ковидных ограничений при пересечении американской границы на юге страны.

По данным Bloomberg, принятие закона о временном финансировании перенесет на 2023 год основные решения о распределении расходов. Таким образом республиканцы могут уменьшить расходы и, возможно, сократить помощь Киеву.

Накануне Зеленский посетил США, где провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом. В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $1,85 млрд, отмечает телеканал «360».

