ВС РФ взяли под контроль Строевку в Харьковской области и два села в ДНР

Министерство обороны России отчиталось о взятии под контроль подразделения армии РФ трёх населенных пунктов в зоне спецоперации. Так, формирования группировки войск «Запад» заняли село Строевка в Купянском районе Харьковской области.

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Ещё два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ на территории ДНР. Согласно информационной сводке, подразделения «Южной» группировки войск заняли село Гнатовка, а бойцы группировки войск «Центр» - село Шевченко Первое, передает RT. Оба населенных пункта находятся в Покровском районе.

Кроме того, по данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах пяти населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныХарьков

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