СМИ: КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность

Северная Корея готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции КНДР в течение трех лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок.

Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.

На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в разговоре с НСН отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДипломатияКНДР

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