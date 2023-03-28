СМИ: КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность
Северная Корея готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции КНДР в течение трех лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок.
Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.
На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в разговоре с НСН отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru