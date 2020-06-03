СМИ: Китай затягивал передачу информации ВОЗ о коронавирусе

Китай не предоставлял сведения о геноме вируса более недели после его расшифровки, что мешало работе медиков, говорится в материале. Данные появились только после публикации на сайте о вирусологии 11 января. В течение следующих двух недель Китай затягивал передачу ВОЗ подробных данных о заболевших, пишут «Известия».

Организация, как выяснилось, получала информацию за 15 минут до того, как она появлялась на китайском канале CCTV. ВОЗ не хватало времени для планирования. Более того, ВОЗ приходилось хвалить власти Китая в надежде получить от них больше информации, утверждает AP.

О том, что Китай в начале вспышки COVID-19 пытался скрыть данные о ней, ранее заявляли в США. У Вашингтона были претензии и к ВОЗ. В конце мая американский президент Дональд Трамп заявило прекращении взаимодействия с этой организацией, которая, по его словам, «прикрывала» Китай.

