ВОЗ понадеялась на дальнейшее сотрудничество с США

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США, несмотря на решение президента Дональда Трампа разорвать отношения.

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«Вклад народа и правительства США в общее благо здравоохранения помог нам достичь многого. Хочется надеется, что такое сотрудничество продолжится», - заявил Гебрейесус.

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, а средства будут перенаправлены на срочные нужды здравоохранения во всем мире.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил ультиматум Трампа в отношении ВОЗ тем, что президент проигрывает по рейтингам Байдену перед предстоящими выборами.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СшаВОЗ
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