ВОЗ понадеялась на дальнейшее сотрудничество с США

«Вклад народа и правительства США в общее благо здравоохранения помог нам достичь многого. Хочется надеется, что такое сотрудничество продолжится», - заявил Гебрейесус.

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, а средства будут перенаправлены на срочные нужды здравоохранения во всем мире.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил ультиматум Трампа в отношении ВОЗ тем, что президент проигрывает по рейтингам Байдену перед предстоящими выборами.

