СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне

Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В Пекине не поддерживают назначение новой даты ранее отмененного визита в Поднебесную госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет издание. Согласование прекратилось, как и телефонные разговоры.

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Также Китай не демонстрирует заинтересованности в организации телефонной беседы лидера страны Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом над Монтаной. В МИД Китая тогда заявили, что аэростат, который заметили над территорией США, действительно прибыл из КНР, но он используется для научных исследований, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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