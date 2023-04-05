СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне
Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщает Politico со ссылкой на источники.
В Пекине не поддерживают назначение новой даты ранее отмененного визита в Поднебесную госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет издание. Согласование прекратилось, как и телефонные разговоры.
Также Китай не демонстрирует заинтересованности в организации телефонной беседы лидера страны Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом над Монтаной. В МИД Китая тогда заявили, что аэростат, который заметили над территорией США, действительно прибыл из КНР, но он используется для научных исследований, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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