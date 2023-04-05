СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне

Также Китай не демонстрирует заинтересованности в организации телефонной беседы лидера страны Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом над Монтаной. В МИД Китая тогда заявили, что аэростат, который заметили над территорией США, действительно прибыл из КНР, но он используется для научных исследований, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

