СМИ: Китай может передать России дроны и артиллерию

По данным американского телеканала CNN, который также ссылается на источники, знакомые с разведывательными данными США, сообщает о вероятной поставке Москве из Пекина беспилотников и боеприпасов.



Журналисты отмечают, что Китай еще не принял окончательного решения, но ведет переговоры с Россией по этому поводу.

Ранее США не обнаружили доказательств того, что Китай поставляет России вооружения для использования в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.





