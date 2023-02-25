СМИ: Китай может передать России дроны и артиллерию

Китай, предложивший условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, рассматривает возможность направить в Россию беспилотники и артиллерийские системы для их применения в боевых условиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

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По данным американского телеканала CNN, который также ссылается на источники, знакомые с разведывательными данными США, сообщает о вероятной поставке Москве из Пекина беспилотников и боеприпасов.

Журналисты отмечают, что Китай еще не принял окончательного решения, но ведет переговоры с Россией по этому поводу.

Ранее США не обнаружили доказательств того, что Китай поставляет России вооружения для использования в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.



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Фото: pixabay.com
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