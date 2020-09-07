СМИ анонсировали санкции ЕС против белорусских чиновников
Евросоюз намерен ввести персональные экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, утверждают три источника агентства Reuters в дипломатических кругах.
Утверждается, что изначально в списке было 14 фамилий, однако впоследствии к ним добавили ещё 17. Список ещё могут как расширить, так и сократить. Фамилии пока не названы, но, как ожидают источники, в них попадёт глава МВД Белоруссии Юрий Караев, руководство ЦИК республики, несколько министров. Власти Евросоюза считают, что они ответственны за выборы, результаты которых Запад не признал, за насилие и репрессии.
Переизбранный президент Александр Лукашенко не попал в перечень из-за позиции Германии: Берлин пока хочет оставить шанс для диалога и выступает за возможность добавить его в «чёрный список» позже.
Из публикации следует, что министр иностранных дел стран ЕС утвердят санкции 21 сентября, 22 сентября ограничения вступят в силу. Для этого необходимо одобрение всех 27 стран-участниц ЕС, но своё согласие пока не дали Греция и Кипр. Источники полагают, что эти государства попробуют «выменять» своё согласие по этому вопросу на жёсткие меры в отношении Турции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- СМИ анонсировали санкции ЕС против белорусских чиновников
- Лавров прибыл в Дамаск на встречу с Асадом
- СМИ: Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября
- Мишустин назвал Путина своим наставником
- СМИ сообщают о похищении в Минске Марии Колесниковой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru