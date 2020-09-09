Лукашенко рассказал, как «не пустил на порог» Сороса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему США его «ненавидят». По его словам, он просто «не пустил на порог» американского финансиста Джорджа Сороса.

Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Россия «прекрасно понимает, что нельзя положить Белоруссию под Запад, как Украину. «Потому что санитарный кордон – тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то еще как», - отметил белорусский лидер.

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По словам Лукашенко, во времена руководства Белоруссией Станиславом Шушкевичем тогдашний президент США Билл Клинтон приезжал в Минск, чтобы договориться сформировать санитарный кордон из Белоруссии, Украины и стран Прибалтики против России.

Лукашенко заявил, что он смог разрушить этот санитарный кордон и «не пустил на порог» Сороса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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