Лукашенко рассказал, как «не пустил на порог» Сороса
9 сентября 202015:18
Святослав Павлов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему США его «ненавидят». По его словам, он просто «не пустил на порог» американского финансиста Джорджа Сороса.
Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Россия «прекрасно понимает, что нельзя положить Белоруссию под Запад, как Украину. «Потому что санитарный кордон – тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то еще как», - отметил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, во времена руководства Белоруссией Станиславом Шушкевичем тогдашний президент США Билл Клинтон приезжал в Минск, чтобы договориться сформировать санитарный кордон из Белоруссии, Украины и стран Прибалтики против России.
Лукашенко заявил, что он смог разрушить этот санитарный кордон и «не пустил на порог» Сороса.
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9 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru