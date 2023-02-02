СМИ: Киев пришел в ярость из-за слов о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию
Киевские власти пришли в ярость после слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявившего, что Украина вряд ли сможет вытеснить российскую армию с занятых территорий. Об этом пишет Politico.
Ранее Милли высказал мнение, что Киеву будет трудно вытеснить силы РФ с территории страны в 2023 году. Кроме того, военный считает, что кризис должен завершиться дипломатическим путем.
По словам источника Politico, администрация президента Украины Владимира Зеленского «была в ярости из-за замечаний Милли».
Также, издание отмечает, что киевские власти были возмущены ошибками разведки США относительно хода конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- СМИ: Киев пришел в ярость из-за слов о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию
- Прирост COVID-19 в РФ за сутки впервые с октября превысил 9200 случаев
- Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
- Число жертв пожара в бытовках Севастополя достигло восьми
- Фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев
- Олимпийский комитет США поддержал намерение МОК вернуть россиян
- Президент Болгарии Радев распустил парламент
- В Херсонской области задержали наводчика ВСУ
- Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры
- СМИ: Турецкие добровольцы прибыли в Запорожье для участия в спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru