СМИ: Киев пришел в ярость из-за слов о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию

Ранее Милли высказал мнение, что Киеву будет трудно вытеснить силы РФ с территории страны в 2023 году. Кроме того, военный считает, что кризис должен завершиться дипломатическим путем.

По словам источника Politico, администрация президента Украины Владимира Зеленского «была в ярости из-за замечаний Милли».

Также, издание отмечает, что киевские власти были возмущены ошибками разведки США относительно хода конфликта.

