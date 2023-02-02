СМИ: Киев пришел в ярость из-за слов о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию

Киевские власти пришли в ярость после слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявившего, что Украина вряд ли сможет вытеснить российскую армию с занятых территорий. Об этом пишет Politico.

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Ранее Милли высказал мнение, что Киеву будет трудно вытеснить силы РФ с территории страны в 2023 году. Кроме того, военный считает, что кризис должен завершиться дипломатическим путем.

По словам источника Politico, администрация президента Украины Владимира Зеленского «была в ярости из-за замечаний Милли».

Также, издание отмечает, что киевские власти были возмущены ошибками разведки США относительно хода конфликта.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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