Блинкен: США запретили удары своим оружием за пределами территории Украины

США не разрешают наносить использовать своё оружие для нанесения ударов за пределами территории Украины. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Ожидание помощи: Блинкен прибыл на Украину на фоне успешного наступления ВС РФ

На пресс-конференции в Киеве он отметил, что украинцы должны сами решать, каким образом вести боевые действия и как защищаться.

Также глава Госдепартамента США указал, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, а Белый дом поддержит её решение.

Ранее Блинкен заявил, что США предоставят Украине финансовую и военную помощь на два млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры