Блинкен: США запретили удары своим оружием за пределами территории Украины
США не разрешают наносить использовать своё оружие для нанесения ударов за пределами территории Украины. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
На пресс-конференции в Киеве он отметил, что украинцы должны сами решать, каким образом вести боевые действия и как защищаться.
Также глава Госдепартамента США указал, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, а Белый дом поддержит её решение.
Ранее Блинкен заявил, что США предоставят Украине финансовую и военную помощь на два млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: в Генштабе ВС РФ никаких изменений не планируется
- Певец SHAMAN получил премию Минобороны России
- Путин объяснил назначение Белоусова возросшими расходами на оборону
- В Госдуме объяснили желание запретить продажу энергетиков детям
- Боно из U2 отказался называть Coldplay рок-группой
- Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели
- В России запустили сертификацию туруслуг по Muslim Friendly
- Блинкен: США и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности
- Блинкен: США запретили удары своим оружием за пределами территории Украины
- ВС РФ заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru