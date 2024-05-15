Блинкен: США запретили удары своим оружием за пределами территории Украины

На пресс-конференции в Киеве он отметил, что украинцы должны сами решать, каким образом вести боевые действия и как защищаться.

Также глава Госдепартамента США указал, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, а Белый дом поддержит её решение.

Ранее Блинкен заявил, что США предоставят Украине финансовую и военную помощь на два млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».