СМИ: Канада ввела санкции против граждан России, Ирана и Мьянмы

Кроме того, в стоп-лист Канады попали 22 человека из Ирана. Среди них — высокопоставленные чиновники судебной, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры.

Санкции введены и против 12 физических и трех юридических лиц из Мьянмы, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил, содействуют поставкам оружия вооруженным силам и позволяют военным прибегать к насилию.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список ещё пять россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

