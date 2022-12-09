СМИ: Канада ввела санкции против граждан России, Ирана и Мьянмы
Канадское правительство ввело новые санкции из-за нарушений прав человека. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление МИД Канады.
Черный список Оттавы дополнили 33 высокопоставленных российских чиновников и шесть организаций, причастных к предполагаемым «систематическим нарушениям прав человека» против российских граждан, высказывавшихся против операции на Украине. Имен и названий агентство не приводит.
Кроме того, в стоп-лист Канады попали 22 человека из Ирана. Среди них — высокопоставленные чиновники судебной, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры.
Санкции введены и против 12 физических и трех юридических лиц из Мьянмы, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил, содействуют поставкам оружия вооруженным силам и позволяют военным прибегать к насилию.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список ещё пять россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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