Россия ввела санкции против ста граждан Канады
Москва ввела санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд на территорию страны, сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.
Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на политику санкций в отношении России.
Сообщается, что санкции затронули высокопоставленных чиновников, бизнесменов, активистов, которые «вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».
Канадско-американский актёр Джим Керри попал в список граждан Канады, которым был запрещён въезд на территорию России.
Ранее Канада заявила о намерении ввести новые антироссийские санкции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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