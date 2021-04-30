Градус зашкаливает. В Болгарии и Польше пофантазировали о войне России с НАТО
В России пока отшучиваются, отбиваются от бездоказательных обвинений и напоминают о широких возможностях российской военной техники.
На фоне бездоказательных обвинений Болгарии в адрес России СМИ этой страны всерьез анализируют перспективы возможной войны НАТО с Россией. Прокуратура Болгарии сообщила, что подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год. Кроме того, в четверг Болгария объявила одного российского дипломата персоной нон грата. Ранее подобные обвинения в адрес Москвы выдвинула Прага, что привело к высылке большого количество дипломатов из посольств России и Чехии.
«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет», — сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя подозрения прокуратуры Болгарии о причастности россиян к взрывам на оружейных заводах этой страны.
По его словам, власти Болгарии, похоже, решили перещеголять Прагу в своих бездоказательных обвинениях.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «шизофрении», распространяемой в странах Евросоюза под видом «европейской солидарности».
«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие, мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим», - сказал Песков в интервью Первому каналу.
Между тем болгарское издание «Дневник» выпустило материал о ситуации в Черноморском регионе, проанализировав возможную реакцию Турции и других стран НАТО на ситуацию вокруг Украины. Эту статью перепечатали русскоязычные СМИ, и некоторые комментаторы предрекли России поражение в случае военного конфликта с США и НАТО. На это отреагировал сенатор Алексей Пушков.
«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», — написал Пушков в Twitter.
Между тем военный историк Евгений Норин ранее сказал в эфире НСН, что России не грозит прямой конфликт с НАТО, и тому есть причина.
«Во-первых, это ядерный арсенал, который архинадежно страхует Россию от любых попыток прямой агрессии против нее. Мы однозначно можем утверждать, что вторжение НАТО в Россию не состоится, поскольку оно закончится обнулением этих стран. Во-вторых, Россия имеет определенные интересы в мире, и наличное вооружение позволяет эти интересы эффективно отстаивать. <...> Противостояния с НАТО не случится в принципе. Наши вооруженные конфликты – это войны в странах третьего мира, это миротворческие операции. Здесь Россия достаточно хорошо вооружена и оснащена, чтобы эти задачи успешно выполнять», - заключил Норин.
Одним из возможных театров военных действий в свете обострения ситуации на востоке Украины мог стать Черноморский регион, в который регулярно заходят корабли НАТО. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что военные корабли США имеют право войти в Черное море. По его словам, все это на усмотрение Турции, которая является членом НАТО. При этом Шерин отметил, что сам факт появления американцев в Черном море - не повод для войны.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов, в свою очередь, заявил «Радиоточке НСН», что если американские военные корабли войдут в акваторию Черного моря, то «очень пожалеют». При этом он назвал американских военных «трусами».
В марте польский генерал допустил, что российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней. На это уже отреагировали в Германии.
В свою очередь, публицист Вольфганг Мюнхау спрогнозировал для газеты Handelsblatt действия Германии в случае войны России и НАТО, отметив, что нет никаких шансов на то, что Берлин будет участвовать в военной акции против Москвы, «даже если российские власти вторгнутся в Прибалтику».
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