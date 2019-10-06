СМИ: известен второй разведчик, донесший на разговор Трампа и Зеленского
ABC News сообщает о том, что адвокат Марк Зайд стал представителем интересов второго сотрудника спецслужб, который пожаловался на содержание телефонных переговоров между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Информатор, который является сотрудником службы разведки, подтвердил отдельные факты, описанные в первом доносе на Трампа. Допрос проводил глава внутренней разведывательной службы Майкл Аткинсон. Информатор помещен под защиту, добавляет Газета.ru.
По мнению СМИ, появление второго информатора может опровергнуть утверждение Трампа о лживости первого доноса.
Напомним, скандал, связанный с телефонным разговором Трампа и Зеленского в США стал поводом для процедуры импичмента действующему президенту. Якобы, в ходе переговоров Трамп намекал Зеленскому на необходимость организации расследования деятельности на Украине Хантера Байдена, сына своего политического соперника Джозефа Байдена. В обмен на это американский лидер пооббещал оказать Украине финансовую помощь.
Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН объяснил, почему поддержал мнение Трампа, назвавшего импичмент госпереворотом.
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