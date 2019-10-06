СМИ: известен второй разведчик, донесший на разговор Трампа и Зеленского

ABC News сообщает о том, что адвокат Марк Зайд стал представителем интересов второго сотрудника спецслужб, который пожаловался на содержание телефонных переговоров между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Информатор, который является сотрудником службы разведки, подтвердил отдельные факты, описанные в первом доносе на Трампа. Допрос проводил глава внутренней разведывательной службы Майкл Аткинсон. Информатор помещен под защиту, добавляет Газета.ru.

По мнению СМИ, появление второго информатора может опровергнуть утверждение Трампа о лживости первого доноса.