Импичмент Трампа может ударить по его же противникам

Напомним, процедура импичмента была запущена Конгрессом 25 сентября. Главу Белого дома обвиняют в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». Основанием для импичмента послужила опубликованная стенограмма разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США призывал его инициировать расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Понятно, что приятного в самом импичменте мало, однако он может навредить гораздо больше соперникам Трампа — демократической партии, заметил в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Непонятно, поддержат ли [импичмент] все демократы, поскольку некоторые рискуют. Если они в округах, где Трамп победил, будут выступать за импичмент, означает, что у них есть угроза поражения. Поэтому не все из них решатся проголосовать. Но даже если они проголосуют, то повторится вариант с Клинтоном, когда Палата представителей проголосовала, а в Сенате большинство республиканцев, а там нужно брать две трети. Так что, скорее всего, то, что сейчас происходит, навредит самой Демократической партии. Собственно, они этого хотели, они это получат», — резюмировал собеседник НСН.

Любопытно разобраться и с поводом, повлекшим за собой столь серьёзные потрясения, которые происходят за океаном. Напомним, США опубликовали стенограмму разговора своего лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вообще такая практика дурно сказывается на престиже государства, отметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

«Если это будет регулярно происходить в Соединённых Штатах, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры. Политическим деятелям нужно оставить свободу вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы, для других политиков, но без которых решение острых вопросов невозможно», — заметил он.