Импичмент Трампа может ударить по его же противникам
Эксперты в эфире НСН оценили негативные последствия запуска процедуры импичмента и публикации стенограммы, приведшей к нему.
Президент США Дональд Трамп назвал попыткой государственного переворота запущенную Конгрессом процедуру импичмента. Об этом американский лидер заявил в Twitter.
«По мере того, как я узнаю всё больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооружённые силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединённых Штатов Америки», — возмутился Трамп.
Напомним, процедура импичмента была запущена Конгрессом 25 сентября. Главу Белого дома обвиняют в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». Основанием для импичмента послужила опубликованная стенограмма разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США призывал его инициировать расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.
Понятно, что приятного в самом импичменте мало, однако он может навредить гораздо больше соперникам Трампа — демократической партии, заметил в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
«Непонятно, поддержат ли [импичмент] все демократы, поскольку некоторые рискуют. Если они в округах, где Трамп победил, будут выступать за импичмент, означает, что у них есть угроза поражения. Поэтому не все из них решатся проголосовать. Но даже если они проголосуют, то повторится вариант с Клинтоном, когда Палата представителей проголосовала, а в Сенате большинство республиканцев, а там нужно брать две трети. Так что, скорее всего, то, что сейчас происходит, навредит самой Демократической партии. Собственно, они этого хотели, они это получат», — резюмировал собеседник НСН.
Любопытно разобраться и с поводом, повлекшим за собой столь серьёзные потрясения, которые происходят за океаном. Напомним, США опубликовали стенограмму разговора своего лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вообще такая практика дурно сказывается на престиже государства, отметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.
«Если это будет регулярно происходить в Соединённых Штатах, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры. Политическим деятелям нужно оставить свободу вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы, для других политиков, но без которых решение острых вопросов невозможно», — заметил он.
Стоит отметить, что подмочила репутацию стенограмма не только американскому лидеру. Ему пока, конечно, импичмент не объявляют — закон о нём был принят на Украине совсем недавно — однако с европейскими лидерами это его поссорило. Из текста разговора, опубликованного на сайте Белого дома, видно, как Дональд Трамп обвинил Евросоюз в недостаточной помощи Украине, а Владимир Зеленский его в этом поддержал. По словам Трампа, Германия не делает для страны Зеленского почти ничего, в то время как «США очень хорошо относятся к Украине». «Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%», — ответил на это глава Украины, жалуясь американскому коллеге, в частности, на бездействие президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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