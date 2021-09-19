СМИ: Израильский «Моссад» уничтожил иранского физика-ядерщика с помощью спутника

Известный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит сотрудниками израильского «Моссада» с применением высокотехнологичного снайперского устройства с искусственным интеллектом. Компьютеризированным оборудованием управляли с помощью спутника, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Убийство иранского специалиста было одной из мер по предотвращению получения Ираном ядерного оружия. Разработкой операции занималось израильское агентство внешней разведки «Моссад» по поручению правительства страны.

Планы Израиля убить высокопоставленного иранского ученого могли привести к войне. Как пишет издание, на операцию требовалось одобрение и поддержка США, пишет Газета.ru.

Напомним, убийство физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде произошло 27 ноября 2020 года под Тегераном. Его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно, сообщало агентства Fars.

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